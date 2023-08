Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Vormittag mit Kursplus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,2 Prozent auf 285,30 EUR.

Um 09:21 Uhr stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 285,30 EUR. In der Spitze gewann die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 285,30 EUR. Bei 283,75 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.445 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 297,60 EUR markierte der Titel am 27.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,31 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 89,15 EUR. Dieser Wert wurde am 04.11.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 68,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 325,88 USD angegeben.

Am 26.07.2023 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 2,98 USD gegenüber 2,46 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 31.999,00 USD im Vergleich zu 28.822,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 01.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 13,39 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

