Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ Bsc bei 299,09 USD.

Mit einem Wert von 299,09 USD bewegte sich die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie um 11:57 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bisher wurden heute 21.832 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Am 29.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 326,20 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 8,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2022 auf bis zu 88,09 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 70,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 325,88 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Am 26.07.2023 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,98 USD gegenüber 2,46 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28.822,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 31.999,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.11.2023 terminiert.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 13,43 USD in den Büchern stehen haben wird.

