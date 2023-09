Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) steigt am Nachmittag

Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,5 Prozent auf 300,70 USD zu.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte um 16:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,5 Prozent auf 300,70 USD. Bei 301,41 USD markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 298,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 3.719.448 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 326,20 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.07.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Am 05.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 88,09 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 70,71 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 325,88 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Am 26.07.2023 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,98 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,46 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 31.999,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28.822,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 01.11.2023 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 13,43 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

