Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Donnerstagvormittag südwärts

So bewegt sich Meta Platforms (ex Facebook)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 277,60 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:16 Uhr 0,2 Prozent auf 277,60 EUR. Der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 277,10 EUR nach. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 278,90 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.243 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 297,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 7,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2022 bei 89,15 EUR. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 67,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 325,88 USD an.

Am 26.07.2023 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,98 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,46 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 31.999,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28.822,00 USD umgesetzt.

Am 01.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 13,43 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

NASDAQ-Titel Meta-Aktie gibt nach: Facebook schafft News-Bereich in Europa ab - Oberlandesgericht urteilt gegen Schadenersatz für Facebook-Nutzerin

NASDAQ-Titel Amazon-Aktie, Meta-Aktie & Co. in Rot: Tech-Riesen müssen strengere Regeln in der EU befolgen

Jeremy Grantham legt ersten ETF auf: Nach dieser Strategie investiert die Investmentgesellschaft GMO