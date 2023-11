Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Meta Platforms (ex Facebook) im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 317,19 USD.

Um 16:08 Uhr sprang die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 317,19 USD zu. In der Spitze legte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 318,69 USD zu. Bei 317,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 2.224.839 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 13.10.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 330,54 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 4,04 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 08.11.2022 auf bis zu 93,10 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 70,65 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 351,50 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,39 USD, nach 1,64 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 34.146,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 27.714,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 31.01.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 14,30 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

