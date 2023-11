Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagvormittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Anleger zeigten sich zuletzt bei der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 294,00 EUR.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zeigte sich um 09:19 Uhr im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 294,00 EUR an der Tafel. Zwischenzeitlich stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sogar auf 294,80 EUR. In der Spitze büßte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 293,05 EUR ein. Bei 294,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 630 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Am 12.10.2023 markierte das Papier bei 312,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 6,03 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 91,10 EUR am 07.11.2022. Mit einem Kursverlust von 69,01 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 351,50 USD an.

Am 25.10.2023 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 4,39 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 1,64 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 34.146,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 27.714,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q4 2023 wird am 31.01.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 14,30 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

