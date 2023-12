Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Donnerstagmittag nordwärts

Blick auf Meta Platforms (ex Facebook)-Kurs

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 318,09 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie konnte um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 318,09 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 12.076 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 23.11.2023 markierte das Papier bei 342,92 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 7,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.12.2022 bei 112,47 USD. Mit Abgaben von 64,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 351,50 USD.

Am 25.10.2023 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,39 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,64 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 34.146,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27.714,00 USD umgesetzt.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 31.01.2024 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 14,36 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

EU-Gesetz: Internet-Konzerne aus China und USA gehen rechtlichen Verpflichtungen nicht nach - Meta-, Alphabet-, Apple-Aktien & Co. schwächer

NASDAQ-Titel Meta-Aktie im Minus: Meta sieht sich in Spanien mit Hunderten Millionen Euro Schadenersatzforderungen konfrontiert

Schwacher Handel in New York: S&P 500 startet in der Verlustzone