Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Aktie im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 294,95 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:19 Uhr bei der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 294,95 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 295,30 EUR. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab in der Spitze bis auf 294,05 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 294,05 EUR. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 607 Aktien.

Am 22.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 315,75 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 20.12.2022 auf bis zu 105,92 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 64,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 351,50 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 25.10.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,39 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,64 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 34.146,00 USD gegenüber 27.714,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 31.01.2024 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 14,36 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

EU-Gesetz: Internet-Konzerne aus China und USA gehen rechtlichen Verpflichtungen nicht nach - Meta-, Alphabet-, Apple-Aktien & Co. schwächer

NASDAQ-Titel Meta-Aktie im Minus: Meta sieht sich in Spanien mit Hunderten Millionen Euro Schadenersatzforderungen konfrontiert

Schwacher Handel in New York: S&P 500 startet in der Verlustzone