Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Montagmittag schwächer

So entwickelt sich Meta Platforms (ex Facebook)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 350,43 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 11:57 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 350,43 USD. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.527 Stück gehandelt.

Am 29.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 361,90 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 3,27 Prozent zulegen. Bei 126,05 USD erreichte der Anteilsschein am 07.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 64,03 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 373,38 USD an.

Am 25.10.2023 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 4,39 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,64 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 34.146,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 27.714,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 31.01.2024 erwartet.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 14,36 USD je Aktie.

