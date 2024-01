Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 353,21 USD.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 353,21 USD zu. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 356,10 USD. Bei 355,00 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 2.390.638 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 361,90 USD. Dieser Kurs wurde am 29.12.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,46 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 07.01.2023 Kursverluste bis auf 126,05 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 180,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 373,38 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 25.10.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,39 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 1,64 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 27.714,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 34.146,00 USD ausgewiesen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 31.01.2024 gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 14,36 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Meta Platforms-Aktie: Was Analysten im Dezember vom Papier halten

S&P 500-Wert Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Meta Platforms (ex Facebook)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

NASDAQ-Titel Meta Platforms-Aktie schwächer: Landesdatenschutzbeauftragter Alexander Roßnagel sieht Bezahl-Abo bei Facebook kritisch