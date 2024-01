Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verteidigt Stellung am Vormittag

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zeigte sich zuletzt im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 321,95 EUR an der Tafel.

Bei der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ließ sich um 09:19 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 321,95 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sogar auf 321,95 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 321,05 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 321,65 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 992 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.12.2023 bei 327,20 EUR. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 1,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 118,32 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 63,25 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 373,38 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,39 USD gegenüber 1,64 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,21 Prozent auf 34.146,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 27.714,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 31.01.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 14,36 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Meta Platforms-Aktie: Was Analysten im Dezember vom Papier halten

S&P 500-Wert Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Meta Platforms (ex Facebook)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

NASDAQ-Titel Meta Platforms-Aktie schwächer: Landesdatenschutzbeauftragter Alexander Roßnagel sieht Bezahl-Abo bei Facebook kritisch