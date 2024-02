Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagmittag nahe Nulllinie

Meta Platforms (ex Facebook) im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ Bsc bei 469,50 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 12:03 Uhr die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ Bsc bei 469,50 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 20.624 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2024 bei 485,96 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,51 Prozent hinzugewinnen. Am 25.02.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 167,67 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 64,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 480,88 USD.

Am 01.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,33 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,76 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 40.111,00 USD – ein Plus von 24,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meta Platforms (ex Facebook) 32.165,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 24.04.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 19,84 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

