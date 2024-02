Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Vormittag nordwärts

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,3 Prozent auf 436,80 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:21 Uhr 0,3 Prozent auf 436,80 EUR. In der Spitze gewann die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 436,95 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 435,95 EUR. Bisher wurden via Tradegate 1.956 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 450,35 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 3,10 Prozent wieder erreichen. Bei 158,44 EUR fiel das Papier am 28.02.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 175,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 480,88 USD an.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 01.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 5,33 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,76 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 40.111,00 USD gegenüber 32.165,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.04.2024 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2024 19,76 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

