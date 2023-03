Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verteuert sich am Mittwochmittag

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 12:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 185,25 USD. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 13.815 Aktien.

Am 06.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 236,86 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 21,79 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 88,09 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 110,30 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 217,22 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 01.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,76 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,67 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,47 Prozent auf 32.165,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 33.671,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 26.04.2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 9,63 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

