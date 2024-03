Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Freitagnachmittag fester

Meta Platforms (ex Facebook) im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,8 Prozent auf 521,16 USD zu.

Um 16:08 Uhr ging es für das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 521,16 USD. Der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 522,06 USD zu. Bei 513,32 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.129.927 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 522,06 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 0,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 174,83 USD erreichte der Anteilsschein am 14.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 198,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,12 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 480,88 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 01.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,33 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,76 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 40.111,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 32.165,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 24.04.2024 vorlegen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 20,08 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Stärkere Performance als Magnificent Seven: Europäischer Aktienmarkt glänzt mit GRANOLAS

Positionen zurechtgestutzt: In diese US-Aktien investierte Zurich Insurance im 4. Quartal 2023

Meta-Aktie tiefer: Meta-Dienste Facebook und Instagram mit Störungen