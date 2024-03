Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) reagiert am Freitagvormittag positiv

Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt konnte die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,5 Prozent auf 470,05 EUR.

Die Aktie notierte um 09:21 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 470,05 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 473,95 EUR. Bei 469,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 4.803 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (474,90 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 1,03 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 163,42 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 65,23 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Im Vorjahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 480,88 USD angegeben.

Am 01.02.2024 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,33 USD, nach 1,76 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) mit einem Umsatz von insgesamt 40.111,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32.165,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 24,70 Prozent gesteigert.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.04.2024 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2024 20,08 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

