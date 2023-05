Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

Um 16:08 Uhr ging es für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 230,75 USD. Zwischenzeitlich weitete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 230,52 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 231,51 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.599.400 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 244,91 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,09 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 161,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 261,33 USD an.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,72 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28.645,00 USD – ein Plus von 2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meta Platforms (ex Facebook) 27.908,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 26.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 11,63 USD je Aktie.

