Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Um 17:34 Uhr fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 230,97 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 231,58 USD. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 78.622 Aktien.

Am 04.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 240,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.11.2022 bei 98,50 USD. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 134,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 261,33 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.04.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,20 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 2,72 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 28.645,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27.908,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 26.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 11,63 USD je Aktie aus.

