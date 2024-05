Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit Kursplus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 472,00 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 472,00 USD. Zwischenzeitlich stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sogar auf 472,72 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 463,10 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 500.657 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Bei einem Wert von 531,44 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2024). Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 12,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 230,73 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,83 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 515,88 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 24.04.2024 vor. Es stand ein EPS von 4,86 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 2,21 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 36,46 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,65 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2024 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 20,18 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

KI-Hype, "Magnificent Seven" & Co.: Mausert sich Palantir zum neuen Microsoft?

Trotz Gewinnrücksetzern der Magnificent Seven: S&P 500 dürfte Kursrally 2024 fortsetzen

D.A. Davidson pessimistisch zu Anlegerliebling NVIDIA - das sind die Gründe