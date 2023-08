Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Meta Platforms (ex Facebook)

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 314,75 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 12:03 Uhr um 0,6 Prozent auf 314,75 USD nach. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 10.582 Aktien.

Am 29.07.2023 markierte das Papier bei 326,20 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 88,09 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 72,01 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 325,88 USD.

Am 26.07.2023 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,98 USD. Im letzten Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 2,46 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 31.999,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28.822,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.11.2023 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 13,39 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Musk Verzögerungstaktik bei Käfigkampf? Zuckerberg zu Kampf mit Musk: 'Ich bin schon heute bereit'

Analysten sehen bei Meta Platforms-Aktie Potenzial

Jim Cramer mahnt zu Geduld: Anleger sollten vor Käufen von Aktien auf Kursrückgang warten