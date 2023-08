Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag in Rot

Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 314,78 USD ab.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:07 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 314,78 USD. Der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 313,65 USD nach. Mit einem Wert von 314,83 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 3.028.935 Aktien.

Am 29.07.2023 markierte das Papier bei 326,20 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 3,63 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 88,09 USD ab. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 72,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 325,88 USD angegeben.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,98 USD. Im letzten Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 2,46 USD je Aktie eingefahren. Meta Platforms (ex Facebook) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 31.999,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 28.822,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.11.2023 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 13,39 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Musk Verzögerungstaktik bei Käfigkampf? Zuckerberg zu Kampf mit Musk: 'Ich bin schon heute bereit'

Jim Cramer mahnt zu Geduld: Anleger sollten vor Käufen von Aktien auf Kursrückgang warten

S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Meta Platforms (ex Facebook)-Investment verdient