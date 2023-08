Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagvormittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 286,20 EUR abwärts.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte um 09:20 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 286,20 EUR. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab in der Spitze bis auf 285,15 EUR nach. Bei 286,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1.639 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 297,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.07.2023). Mit einem Zuwachs von 3,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 89,15 EUR am 04.11.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 68,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 325,88 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,98 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,46 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,02 Prozent auf 31.999,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28.822,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.11.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 13,39 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

