Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagnachmittag in Grün

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere zuletzt 1,9 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:08 Uhr 1,9 Prozent auf 304,31 USD. Bei 305,25 USD markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 299,02 USD. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.146.855 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.07.2023 bei 326,20 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 7,19 Prozent Luft nach oben. Am 05.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,09 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 71,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 325,88 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Am 26.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,98 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,46 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 31.999,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28.822,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 01.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 13,43 USD je Aktie belaufen.

