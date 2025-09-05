Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Abend im Aufwind

DAX23.807 +0,9%ESt505.363 +0,8%Top 10 Crypto15,80 ±0,0%Dow45.417 ±0,0%Nas21.782 +0,4%Bitcoin95.401 +0,5%Euro1,1765 +0,4%Öl66,10 +0,7%Gold3.634 +1,3%
Meta Platforms (ex Facebook)

08.09.25 20:24 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 759,39 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Meta Platforms (ex Facebook)
647,60 EUR 8,30 EUR 1,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 759,39 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf 766,50 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 755,65 USD. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.181.759 Aktien.

Am 16.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 796,21 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 4,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 22.04.2025 auf bis zu 479,89 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 36,81 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,76 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 837,83 USD.

Am 30.07.2025 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,16 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) mit einem Umsatz von insgesamt 47,52 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,07 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 21,61 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 22.10.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 28,22 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Bildquellen: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumMeistgelesen
mehr Analysen