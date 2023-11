Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochmittag im Minus

Blick auf Meta Platforms (ex Facebook)-Kurs

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 318,25 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:00 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 318,25 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.758 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 330,54 USD markierte der Titel am 13.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 3,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 94,80 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.11.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 70,21 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 351,50 USD an.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,39 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,64 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 34.146,00 USD im Vergleich zu 27.714,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 31.01.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 14,30 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

