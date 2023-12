Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagvormittag mit angezogener Handbremse

Aktienentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Zum Vortag unverändert notierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 302,10 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:05 Uhr die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 302,10 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 302,10 EUR. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 301,55 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 301,55 EUR. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 675 Stück gehandelt.

Bei 315,55 EUR erreichte der Titel am 22.11.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,45 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.12.2022 (105,98 EUR). Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 185,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 351,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 25.10.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,64 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 34.146,00 USD gegenüber 27.714,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 31.01.2024 terminiert.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 14,36 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

