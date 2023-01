Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verteuert sich am Mittag

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 122,04 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 122,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 122,36 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.146 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 296,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 58,90 Prozent. Bei 89,27 EUR fiel das Papier am 04.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 36,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 178,78 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Am 26.10.2022 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,64 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,22 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 27.714,00 USD – das entspricht einem Minus von 4,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.010,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2023 präsentieren. Am 31.01.2024 wird Meta Platforms (ex Facebook) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2022 9,09 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

