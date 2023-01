Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Montagvormittag auf grünem Terrain

Im XETRA-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere um 09:22 Uhr 0,2 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 122,36 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 122,36 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 850 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Bei 296,90 EUR markierte der Titel am 07.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 58,96 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 89,27 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 36,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 178,78 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.10.2022. Es stand ein EPS von 1,64 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,22 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 27.714,00 USD – eine Minderung von 4,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 29.010,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) rechnen Experten am 31.01.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 9,09 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Meta Platforms-Aktie in Grün: WhatsApp will regionale Blockaden umgehen

Meta-Aktie dennoch stärker: Meta muss dreistellige Millionensumme wegen Werbeschaltungen zahlen

Meta-Aktie stärker: Facebook und Instagram heben möglicherweise Trump-Sperre auf - RBC zählt Meta zu den 'Top 30 Global Ideas'

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Bildquellen: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com