Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 357,54 USD abwärts.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste um 12:03 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 357,54 USD abwärts. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 8.827 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 29.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 361,90 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 1,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 127,15 USD. Dieser Wert wurde am 11.01.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 64,44 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 373,38 USD.

Am 25.10.2023 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,39 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 1,64 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 34.146,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 27.714,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) rechnen Experten am 29.01.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 14,37 USD in den Büchern stehen haben wird.

