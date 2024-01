Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 327,05 EUR.

Die Aktie notierte um 09:20 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 327,05 EUR. Die Abwärtsbewegung der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging bis auf 326,10 EUR. Mit einem Wert von 327,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 585 Stück gehandelt.

Bei 327,75 EUR markierte der Titel am 09.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 0,21 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.01.2023 bei 118,32 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 63,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 373,38 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 25.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,39 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,64 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 34.146,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 27.714,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 31.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 14,37 USD je Aktie.

