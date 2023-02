Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Mittag fester

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 173,62 EUR. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf 173,62 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 171,76 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 8.808 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.04.2022 auf bis zu 216,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 19,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.11.2022 bei 89,27 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 94,49 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 217,22 USD an.

Am 01.02.2023 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. In Sachen EPS wurden 1,76 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 3,67 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,47 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 32.165,00 USD im Vergleich zu 33.671,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 26.04.2023 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,58 USD fest.

