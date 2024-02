Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Freitagmittag gestärkt

Meta Platforms (ex Facebook) im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,8 Prozent auf 473,79 USD.

Um 12:03 Uhr ging es für das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 473,79 USD. Bisher wurden heute 19.544 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Am 03.02.2024 markierte das Papier bei 485,96 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 2,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 25.02.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 167,67 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 64,61 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,12 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 480,88 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,33 USD gegenüber 1,76 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 40.111,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 32.165,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 24.04.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 19,84 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

NASDAQ-Titel Meta Platforms-Aktie schwächer: Meta hat bei Bezahl-Abo gegen deutsches Recht verstoßen

Meta Platforms-Aktie: Was Analysten von der Facebook-Mutter Meta erwarten

Alphabet trennt sich von KI-Firma Appen - trotz Mitentwicklung von ChatGPT-Alternative Google Bard