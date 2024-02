Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 469,02 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies um 16:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 469,02 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 468,10 USD. Bei 473,00 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.558.817 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 485,96 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 3,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.02.2023 bei 167,67 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 64,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,12 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 480,88 USD.

Am 01.02.2024 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,33 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,76 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 40.111,00 USD – ein Plus von 24,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meta Platforms (ex Facebook) 32.165,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.04.2024 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 19,84 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

NASDAQ-Titel Meta Platforms-Aktie schwächer: Meta hat bei Bezahl-Abo gegen deutsches Recht verstoßen

Meta Platforms-Aktie: Was Analysten von der Facebook-Mutter Meta erwarten

Alphabet trennt sich von KI-Firma Appen - trotz Mitentwicklung von ChatGPT-Alternative Google Bard