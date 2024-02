Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Vormittag an Fahrt

Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 436,50 EUR.

Um 09:22 Uhr sprang die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 436,50 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sogar auf 437,95 EUR. Bei 435,90 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 1.572 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.02.2024 bei 450,35 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Am 28.02.2023 gab der Anteilsschein bis auf 158,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 63,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,12 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Meta Platforms (ex Facebook) 0,000 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 480,88 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 40.111,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 32.165,00 USD umgesetzt.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 24.04.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 19,84 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

NASDAQ-Titel Meta Platforms-Aktie schwächer: Meta hat bei Bezahl-Abo gegen deutsches Recht verstoßen

Meta Platforms-Aktie: Was Analysten von der Facebook-Mutter Meta erwarten

Alphabet trennt sich von KI-Firma Appen - trotz Mitentwicklung von ChatGPT-Alternative Google Bard