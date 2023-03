Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Vormittag mit Abschlägen

Um 09:16 Uhr rutschte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,7 Prozent auf 174,28 EUR ab. In der Spitze büßte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 173,78 EUR ein. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 174,58 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 1.986 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 215,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 19,24 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 89,15 EUR am 04.11.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 95,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 217,22 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 01.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,76 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,67 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,47 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 32.165,00 USD im Vergleich zu 33.671,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 26.04.2023 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 9,63 USD in den Büchern stehen haben wird.

