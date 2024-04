Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) macht am Nachmittag Boden gut

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 520,35 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 520,35 USD. Der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 525,85 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 522,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 399.564 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 531,44 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,13 Prozent hinzugewinnen. Am 26.04.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 207,14 USD. Mit einem Kursverlust von 60,19 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,75 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 485,25 USD.

Am 01.02.2024 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,33 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 40.111,00 USD gegenüber 32.165,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.04.2024 veröffentlicht. Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 23.04.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2024 20,08 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Ende des Montagshandels schwächer

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag fester

Wettkampf der Tech-Milliardäre: Zuckerberg jetzt reicher als Elon Musk