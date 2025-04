Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochnachmittag gesucht

Kursentwicklung

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 513,91 USD zu.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 513,91 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 516,95 USD. Bei 509,06 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 877.369 Stück.

Am 15.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 740,87 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 44,16 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.04.2024 bei 414,50 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,73 USD. Im Vorjahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 704,43 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Am 29.01.2025 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 8,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,46 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 48,39 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 40,11 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) rechnen Experten am 29.04.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 25,02 USD je Aktie belaufen.

