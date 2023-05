Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Vormittag kaum bewegt

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zeigte sich um 09:10 Uhr stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 211,80 EUR. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 212,15 EUR aus. In der Spitze fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 211,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 212,05 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 1.177 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 223,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.05.2023). Gewinne von 5,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 04.11.2022 Kursverluste bis auf 89,15 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 137,58 Prozent.

Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 261,33 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.04.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 28.645,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 27.908,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 11,63 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

