Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Meta Platforms (ex Facebook) im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 470,03 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 470,03 USD. Das bisherige Tagestief markierte Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 467,66 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 470,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 475.984 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 531,44 USD markierte der Titel am 09.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,07 Prozent hinzugewinnen. Am 11.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 230,73 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 50,91 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,83 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 515,88 USD angegeben.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 24.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,86 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 36,46 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,65 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 24.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 20,18 USD je Aktie belaufen.

