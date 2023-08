Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) präsentiert sich am Mittwochmittag stärker

Kursverlauf

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 313,65 USD nach oben.

Um 12:00 Uhr stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 313,65 USD. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.692 Stück gehandelt.

Bei 326,20 USD markierte der Titel am 29.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 4,00 Prozent Luft nach oben. Bei 88,09 USD erreichte der Anteilsschein am 05.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 71,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 325,88 USD angegeben.

Am 26.07.2023 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,98 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,46 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 31.999,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28.822,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 01.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 13,39 USD je Aktie belaufen.

