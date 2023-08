Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit KursVerlusten

Aktienentwicklung

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,7 Prozent auf 307,43 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies um 16:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 307,43 USD abwärts. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sank bis auf 307,18 USD. Mit einem Wert von 312,88 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.902.242 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.07.2023 bei 326,20 USD. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 5,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.11.2022 bei 88,09 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 71,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 325,88 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Am 26.07.2023 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,98 USD gegenüber 2,46 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 31.999,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 28.822,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.11.2023 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 13,39 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

