Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochvormittag gefragt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 285,85 EUR.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte um 09:20 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 285,85 EUR. Bei 286,50 EUR markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 285,10 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden via Tradegate 763 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 297,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 3,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2022 bei 89,15 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 68,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 325,88 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,98 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,02 Prozent auf 31.999,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28.822,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.11.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 13,39 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

NASDAQ-Titel Apple-Aktie: Warum sich Apple beim Mega-Thema KI noch zurückhält - und was bevorstehen könnte

Analysten sehen bei Meta Platforms-Aktie Potenzial

Musk Verzögerungstaktik bei Käfigkampf? Zuckerberg zu Kampf mit Musk: 'Ich bin schon heute bereit'