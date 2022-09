Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) macht am Mittag Boden gut

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 162,42 EUR zu. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 162,76 EUR aus. Bei 162,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 4.314 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 14.09.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 324,80 EUR. 49,99 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 145,74 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 243,22 USD angegeben.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,46 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,30 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,88 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 28.822,00 USD im Vergleich zu 29.077,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 02.11.2022 vorlegen.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 9,90 USD in den Büchern stehen haben wird.

