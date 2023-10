Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Montagmittag leichter

Kursverlauf

09.10.23 12:04 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 312,61 USD.

Um 12:03 Uhr ging es für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 312,61 USD. Bisher wurden heute 18.208 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt. Bei einem Wert von 326,20 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.07.2023). Gewinne von 4,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2022 (88,09 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 254,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 337,75 USD. Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 26.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,98 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,46 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Meta Platforms (ex Facebook) im vergangenen Quartal 31.999,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) 28.822,00 USD umsetzen können. Am 25.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) rechnen Experten am 30.10.2024. Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,46 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Meta Platforms (ex Facebook)-Investition eingebracht Netflix, Disney & Co. tun sich zu Streaming-Allianz zusammen Meta-Aktie an der NASDAQ mit Minus: Meta will für Facebook ohne Werbung offenbar zehn Euro im Monat

