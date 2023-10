Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Montagnachmittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 318,08 USD zu.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 318,08 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 319,17 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 312,50 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 5.236.280 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 326,20 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.07.2023). Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 2,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2022 (88,09 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 72,31 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 337,75 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Am 26.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,98 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,02 Prozent auf 31.999,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28.822,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 25.10.2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 30.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 13,46 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Meta Platforms (ex Facebook)-Investition eingebracht

Netflix, Disney & Co. tun sich zu Streaming-Allianz zusammen

Meta-Aktie an der NASDAQ mit Minus: Meta will für Facebook ohne Werbung offenbar zehn Euro im Monat