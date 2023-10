Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verbilligt sich am Montagvormittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 295,45 EUR ab.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste um 09:20 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 295,45 EUR. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 294,65 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 296,05 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.498 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 298,20 EUR erreichte der Titel am 06.10.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 0,93 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2022 auf bis zu 89,15 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 231,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 337,75 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,98 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,46 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 31.999,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28.822,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 25.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 30.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook).

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 13,47 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Meta Platforms (ex Facebook)-Investition eingebracht

Netflix, Disney & Co. tun sich zu Streaming-Allianz zusammen

Meta-Aktie an der NASDAQ mit Minus: Meta will für Facebook ohne Werbung offenbar zehn Euro im Monat