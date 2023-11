Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittag im Plus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt ging es für das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 320,22 USD.

Die Aktie legte um 11:58 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,1 Prozent auf 320,22 USD zu. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.802 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 330,54 USD. Dieser Kurs wurde am 13.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 3,22 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 100,90 USD ab. Mit einem Kursverlust von 68,49 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 351,50 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 25.10.2023. Das EPS lag bei 4,39 USD. Im letzten Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 1,64 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 34.146,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.714,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 31.01.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 14,30 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

