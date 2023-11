Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Blick auf Meta Platforms (ex Facebook)-Kurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Mit einem Kurs von 319,63 USD zeigte sich die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Bewegung ließ sich um 16:08 Uhr bei der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ Bsc bei 319,63 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 322,43 USD. Die Abwärtsbewegung der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging bis auf 319,25 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 319,50 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 2.706.681 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 330,54 USD. Dieser Kurs wurde am 13.10.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 3,30 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 100,90 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 68,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 351,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 25.10.2023 vor. Das EPS wurde auf 4,39 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,64 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 34.146,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.714,00 USD in den Büchern standen.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 31.01.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 14,30 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Meta will Kennzeichnung für KI-Inhalte in politischer Werbung - Meta-Aktie gewinnt

Was Analysten von der Meta Platforms-Aktie erwarten

Mixed-Reality-Headsets: NASDAQ-Unternehmen Apple und Meta bekommen Konkurrenz von Xreal