Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Vormittag kaum bewegt

Blick auf Meta Platforms (ex Facebook)-Kurs

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Bei der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 299,15 EUR.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:16 Uhr bei 299,15 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 299,15 EUR aus. Die höchsten Verluste verbuchte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 297,55 EUR. Bei 297,55 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.076 Aktien.

Am 12.10.2023 erreichte der Anteilsschein mit 312,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.11.2022 bei 95,36 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 68,12 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 351,50 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 25.10.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,39 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,64 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Meta Platforms (ex Facebook) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34.146,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 27.714,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 31.01.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 14,30 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

