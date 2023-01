Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagmittag schwächer

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 1,2 Prozent auf 120,54 EUR. Das Tagestief markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 119,86 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 120,78 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.886 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 12.01.2022 auf bis zu 295,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 59,24 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 89,27 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 35,03 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 173,78 USD angegeben.

Am 26.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,64 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 3,22 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 27.714,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 29.010,00 USD umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2023 präsentieren. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Meta Platforms (ex Facebook) möglicherweise am 31.01.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 9,10 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

